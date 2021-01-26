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Попова: Эпидситуация по COVID-19 в России остается стабильной 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Попова: Эпидситуация по COVID-19 в России остается стабильной
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«В январе эпидситуация остается стабильной, и стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев. И за последние сутки выявлено 19 тыс. 290 новых случаев — это минимальный уровень с ноября прошедшего года», — сказала она.

За последние четыре недели снизилось почти на 17% число госпитализированных пациентов с коронавирусом, добавила глава Роспотребнадзора.
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Общество , Роспотребнадзор
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