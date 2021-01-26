Попова: Эпидситуация по COVID-19 в России остается стабильной 

«В январе эпидситуация остается стабильной, и стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев. И за последние сутки выявлено 19 тыс. 290 новых случаев — это минимальный уровень с ноября прошедшего года», — сказала она.