Попова: Эпидситуация по COVID-19 в России остается стабильной 

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
«В январе эпидситуация остается стабильной, и стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев. И за последние сутки выявлено 19 тыс. 290 новых случаев — это минимальный уровень с ноября прошедшего года», — сказала она.
За последние четыре недели снизилось почти на 17% число госпитализированных пациентов с коронавирусом, добавила глава Роспотребнадзора.