Центр сертификации заявил о готовности проверить вакцины от COVID на халяльность

Международный центр сертификации "Халяль" ждет запросов на проверку вакцин от коронавируса, поскольку вопрос их халяльности (разрешенности) имеет большое значение для мусульман, сообщил в понедельник РИА Новости генеральный директор центра Айдар Газизов

"Для мусульман важный фактор — халяльности как продуктов питания, так и всего, что может попасть в организм человека. Это и такие вещи, как лекарства, те или иные добавки, косметические средства… мы, естественно, смотрим на состав. То же самое касается и вакцины. Ведь речь о препарате, который через укол проникает в тело, в организм человека", — сказал Газизов.

Он признал, что вопрос с халяльностью вакцины сейчас достаточно актуален в странах мусульманского мира, в том числе и для верующих-мусульман России . Отвечая на вопрос о том, будут ли в Международном центре стандартизации и сертификации (МЦСиС) "Халяль" проверяться на соответствие стандартам отечественные вакцины, собеседник агентства заметил, что он "ждет такие обращения", поскольку "однозначно должно быть выражено экспертное мнение по поводу дозволенности для мусульман".

Газизов напомнил, что, по оценке мусульманских организаций, в России проживает более 20 миллионов последователей ислама, причем коренных жителей, большинство которых относятся к категории "практикующих мусульман", то есть, соблюдают пятикратный намаз, пост Ураза и другие предписания религии. "Я думаю, для них этот вопрос будет актуален. И именно халяльность, разрешенность этой вакцины снимет много проблем и дискуссий, в том числе в исламском сообществе Российской Федерации", — добавил эксперт.

Как пояснил Газизов, если в центр поступят запросы относительно вакцины, то МЦСиС "Халяль" будет это обсуждать вместе с Советом улемов ДУМ РФ. Обращения, по его словам, могут быть как от рядовых верующих-мусульман, так и от производителей вакцины, которые могут попросить дать ей экспертную оценку. "Пока я не получал информацию от муфтия Москвы Ильдара-хазрата Аляутдинова, что были такие обращения", — уточнил Газизов.

Говоря о том, какие нехаляльные компоненты могут содержаться в вакцине, из-за чего она может не получить одобрения у мусульман, глава МЦСиС "Халяль" заметил, что запрещено не так много.

"К категории "харам", запрещенного, относятся те или иные компоненты из свиньи, из ее производных, компоненты, связанные с алкоголем. Или если вдруг в препарате — так же, как и в еде, — присутствует компонент животного происхождения, нужно, чтобы это животное было подвергнуто убою согласно стандартам "халяль", — сказал Газизов.

Указанные стандарты, пояснил он, подразумевают, что убой животного (крупный и мелкий рогатый скот, птица) производится с произнесением специальной формулы, в которой призывается имя Всевышнего ("Бисмилля…"), и "путем перерезания шейных артерий, чтобы при работающем сердце максимально вышла, стекла кровь". "Та кровь, которая выходит из тушки животного или птицы, считается запрещенной. Остаточная кровь, остающаяся в тушке, не является запрещенной", — заключил эксперт.

Ранее Совет улемов Индонезии подтвердил статус "халяль" для вакцины китайской компании Sinovac. Эту вакцину также частично планируют производить и в Малайзии, в связи с чем, как сообщил министр технологии и инноваций страны Кайри Джамалуддин, свою оценку должен дать еще Департамент исламского развития Малайзии.

В то же время Совет по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов, высший исламский орган ОАЭ, в конце декабря выпустил религиозное предписание, в котором предупредил, что мусульмане могут получать вакцину от нового коронавируса с содержанием в ней нехаляльных компонентов.

Халяль ("разрешенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции "халяль" подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации авторитетного среди мусульман органа на предмет соответствия стандарту.