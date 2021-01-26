Состояние Фрейндлих улучшилось

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Актрису Алису Фрейндлих , попавшую в больницу с коронавирусом, перевели из реанимации в лечебное отделение, ее состояние улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр имени Товстоногова.

В театре рассказали, что врачи говорят о «значительной положительной динамике» в состоянии Фрейндлих. Актриса будет заниматься лечебной физкультурой, получать кислородную поддержку и «небольшую лекарственную терапию».

Как писал «Рамблер», о госпитализации 86-летней Фрейндлих стало известно в конце декабря 2020 года. Актриса попала в реанимацию петербургской больницы. В городском комитете по культуре «Фонтанке» заявили , что у актрисы есть поражение легких (СМИ сообщали, что оно 50-процентное).