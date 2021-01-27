Около 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале

В феврале в Крыму планируется привить от коронавируса порядка 80 тысяч граждан, республика будет получать необходимое количество доз вакцины в соответствии со спросом. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
"График поставки поставок доз вакцины по всей стране разный, тем не менее, вчера мы связывались с центром производства и договорились, что если у нас будет спрос, необходимое количество вакцин будет обеспечено. За февраль мы должны провакцинировать около 80 тысяч человек", — сказал руководитель региона.
Ранее вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, сообщила что по состоянию на 26 января прививку от коронавируса получили более шести тысяч крымчан. По ее словам, на данный момент на вакцинирование в Крыму записались более 10 тысяч человек.
Минздрав Крыма 18 января объявил о старте всеобщей вакцинации жителей региона от коронавируса. Крымчан вакцинируют препаратом "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) в два этапа. Записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику, обратившись в WhatsApp-приемную или воспользовавшись порталом "Госуслуги".