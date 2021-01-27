Около 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале

"График поставки поставок доз вакцины по всей стране разный, тем не менее, вчера мы связывались с центром производства и договорились, что если у нас будет спрос, необходимое количество вакцин будет обеспечено. За февраль мы должны провакцинировать около 80 тысяч человек", — сказал руководитель региона.