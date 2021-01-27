Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Порядка 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале 

РИА Новости Крым и ещё 2 2 часа назад
Около 80 тысяч крымчан получат вакцину от коронавируса в феврале
Фото: РИА Новости
В феврале в Крыму планируется привить от коронавируса порядка 80 тысяч граждан, республика будет получать необходимое количество доз вакцины в соответствии со спросом. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

"График поставки поставок доз вакцины по всей стране разный, тем не менее, вчера мы связывались с центром производства и договорились, что если у нас будет спрос, необходимое количество вакцин будет обеспечено. За февраль мы должны провакцинировать около 80 тысяч человек", — сказал руководитель региона.

Ранее вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, сообщила что по состоянию на 26 января прививку от коронавируса получили более шести тысяч крымчан. По ее словам, на данный момент на вакцинирование в Крыму записались более 10 тысяч человек.
Минздрав Крыма 18 января объявил о старте всеобщей вакцинации жителей региона от коронавируса. Крымчан вакцинируют препаратом "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) в два этапа. Записаться на вакцинацию можно, позвонив в поликлинику, обратившись в WhatsApp-приемную или воспользовавшись порталом "Госуслуги".
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
РИА Новости Крым: последние новости
Врачи скорой в Крыму стали болеть на треть реже Врачи скорой в Крыму стали болеть на треть реже Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19 Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19 В конце января "Артек" примет детей из регионов В конце января "Артек" примет детей из регионов
Комментарии
Общество , Крым наш , Сергей Аксенов , Елена Романовская , Минздрав РФ , Республика Крым , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
01:37
Трактор устроил маневры, уходя от полицейской погони
В мире Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
00:19
Видео вакцинации от COVID-19 личного состава СВУ
Армия
Видео с именами первых космических туристов на МКС
00:30
Видео с именами первых космических туристов на МКС
Наука и техника
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
00:28
Видео стрельб десантников ВДВ под Волгоградом
Армия
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
02:03
Десантирование подразделений ВДВ показали на видео
Армия
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
00:46
Видео с режимом «Чёрного неба» в Красноярске
Общество
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
01:20
Видео в стиле треш-тикток от депутата с Сахалина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение