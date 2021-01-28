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Москва

В России зарегистрировали 19,1 тыс. новых случаев коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
В России выявили 19 138 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в России выявлены 19138 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 19138 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 2897, Санкт-Петербурге — 2128, Московской области — 939. Всего в стране выявлено 3793810 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3229258 человек, из них 26775 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 575 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 71651 человек.
Накануне, 27 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 741. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1397.
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Общество , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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