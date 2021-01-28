В России выявили 19 138 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлены 19138 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 19138 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 2897, Санкт-Петербурге — 2128, Московской области — 939. Всего в стране выявлено 3793810 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3229258 человек, из них 26775 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 575 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 71651 человек.