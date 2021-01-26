Россиянам пообещали запустить летающее такси к 2025 году. Об этом сообщает Lenta.ru. Презентация новинки от компании "Ховер" прошла в понедельник на малой арене "Лужников" в Москве

Аэротакси представляет собой пассажирский дрон для двух человек. Машиной станет управлять цифровая система.

Первый этап испытаний предполагает маршруты над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. Кроме того, разработчики предусмотрели парашют на случай экстренных ситуаций.

По предварительным расчётам стоимость полета на аэротакси в будущем может составить около 20 рублей за километр.