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Москва

В России создали летающее такси 

Александр Котлеткин 1 час назад
Россиянам пообещали запустить летающее такси к 2025 году. Об этом сообщает Lenta.ru. Презентация новинки от компании "Ховер" прошла в понедельник на малой арене "Лужников" в Москве.
Аэротакси представляет собой пассажирский дрон для двух человек. Машиной станет управлять цифровая система.
Первый этап испытаний предполагает маршруты над промзонами, реками, каналами, путепроводами. Пассажиры будут находиться в защитной капсуле, она примет на себя удар в случае аварии. Кроме того, разработчики предусмотрели парашют на случай экстренных ситуаций.
По предварительным расчётам стоимость полета на аэротакси в будущем может составить около 20 рублей за километр.
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