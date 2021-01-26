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Москва

Когда это все закончится: студентов вернут в ВУЗы 

Елена Прошина 25 минут назад
Министр образования и науки Валерий Фальков анонсировал возвращение российских вузов к очному обучению. Как пишет «Коммерсант», в вузах рассчитывают хотя бы частично возобновить очные занятия в феврале-марте.
По словам Фалькова, вузы откроют свои двери для студентов «в ближайшее время», так как ситуация с коронавирусом во многих регионах это позволяет.
Вузы ушли на дистанционку прошлой весной, а в новом учебном году занятия проходили в смешанном формате: часть — онлайн, часть — очно. С 16 ноября 2020 году студентов снова отправили по домам.
В НИУ ВШЭ «Коммерсанту» рассказали о планах вернуться к смешанному формату обучения с 29 марта. В аудитории при этом смогут находиться максимум 50 человек, очные занятия будут проходить не более трех дней в неделю.
В МГУ рассчитывают на возвращение к гибридному формату работы уже в феврале.
Как сообщал «Рамблер», накануне, 25 января, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась.
Путин отметил, что благодаря этому власти могут поэтапно снимать введенные ограничения и «возвращаться к нормальному учебному ритму».
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Общество , Видео , Валерий Фальков , Владимир Путин , МГУ , ВШЭ
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