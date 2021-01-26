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Москва

Педагоги предрекли отмену ЕГЭ и ОГЭ 

Мария Иванова 35 минут назад
Педагоги предрекли отмену ЕГЭ и ОГЭ
Фото: ТАСС
Учителя, опрошенные «Ура.ру», считают, что ЕГЭ и основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников в будущем отменят. Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что уже в 2021 году многие вузы начнут учитывать результаты ЕГЭ «формально».
«Несколько ректоров уже сообщили мне, что начинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут учитывать формально — это зарождающийся тренд. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом», — заявил Комков.
По его мнению, полностью отменить экзамен могут через один-два года.
Историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил «Ура.ру», что в случае отмены ЕГЭ придется отменить и ОГЭ.

«Они идут в связке, оставить что-то одно просто нелепо и абсурдно», — подчеркнул он.

По его мнению, отменять экзамены надо поэтапно — мгновенный отказ от них принесет больший вред, так как система образования и репетиторы заточены под сдачу единых экзаменов.
Как писал «Рамблер», депутаты Госдумы сообщили о разработке законопроекта, который отменяет обязательный ЕГЭ для девятиклассников, не планирующих поступать в техникум или колледж.
Позже в Рособрнадзоре заявили, что вопрос об отмене экзамена власти не рассматривают. В ведомстве подчеркнули, что из-за отсутствия ОГЭ показатели успеваемости могут упасть. При этом в Рособрнадзоре допустили, что процедуру аттестации для девятиклассников могут усовершенствовать.
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Комментарии
Общество , Сергей Комков , Рособрнадзор , Госдума
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