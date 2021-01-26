Глава Удмуртии отказался вводить «ковидные паспорта» в регионе

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить паспорта для привившихся от коронавируса.

В прямом эфире на своих страницах в соцсетях глава региона сообщил, что в интернете есть много непроверенной и лживой информации. В том числе про платную вакцинацию от коронавируса. Он обратился к жителям Удмуртии не идти на поводу у мошенников, потому что в стране прививка от COVID-19 бесплатная и добровольная.

"Понятно, что иногда ее (информацию) специально вбрасывают, чтобы сбить людей с толку. Вакцинация бесплатная и добровольная. Никто не вправе заставлять людей ставить вакцину. Это решение каждого. Решение, основанное на собственной оценке ситуации, на состоянии здоровья. В любом случае перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом. Из этих условий вытекает следующее: никаких ковидных паспортов мы вводить не будем", — заявил Бречалов.

По данным оперштаба региона, в Удмуртии зарегистрировано более 24 тысяч коронавируса, из них 331 пациента скончались.

В России идея "паспортов иммунизации" сейчас активно обсуждается. Решение главы Башкирии Радия Хабирова ввести в регионе ковидные паспорта и освободить их держателей от соблюдения многих ограничений вызвало общественный резонанс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.