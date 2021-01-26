В Салехарде подъезд жилого дома покрылся льдом изнутри 

Подъезд жилого дома в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, покрылся льдом изнутри, коммунальщикам поручено решить проблему, сообщил глава города Алексей Титовский.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, опубликованная одним из жильцов деревянного многоквартирного дома по улице Маяковского. На кадрах демонстрируется подъезд дома, полностью покрытый льдом и снегом.

Глава муниципалитета утром во вторник сообщил, что выехал по указанному адресу.

"Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование… Управляющая компания установит ее и уберет наледь", — написал Титовский на своей странице в Instagram.

По его словам, в подъезде проходит труба отопления, которую необходимо проверить на предмет протечки и при обнаружении оперативно устранить. Также местами требуется восстановить утеплитель, кроме того, в подъезде отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом. Титовский добавил, что в мэрии будут держать ситуацию на контроле.

В администрации города, комментируя видеозапись в соцсетях, отметили, что управляющая компания в случае необходимости проведет ремонтные работы в здании.

Согласно информации, на сайте Росгидромета, во вторник в Салехарде температура воздуха составляет -24 градуса, однако к ночи похолодает до -38 градусов, днем в среду ожидается -34. Такой температурный режим будет держаться до конца недели.