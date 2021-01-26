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Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук 

Артём Кульша 55 минут назад
Умерла актриса из «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук
Фото: ЧП СТОЛИЦА
Актриса Ирина Токарчук скончалась. Об этом кинокритик Евгений Женин сообщил в своем фейсбуке.

«Сердечный приступ», — назвал он причину смерти.

Критик рассказал, что еще позавчера Токарчук весело обсуждала с подругой Татьяной предстоящее празднование Татьянина дня, а вчера муж Татьяны позвонил другу-артисту в Майами и попросил сообщить общим знакомым в Нью-Йорке о смерти актрисы.
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«Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность — ту самую, что столь востребована всегда, везде и всеми, а у нас, в Одессе, так просто без этого никак… Мы много лет дружили. Часто виделись, трепались о том о сем… Перед Новым годом все желали друг другу перво-наперво, чтобы ушла в прошлое жуткая "традиция потерь" года минувшего. Увы, январь еще не закончился, а потери продолжаются…» — написал Женин.

Токарчук, как сообщал «Рамблер», был 61 год. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Пара гнедых», «Буду помнить», «Время танцора», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Охотники за бриллиантами», «Заяц, жаренный по-берлински», «Анка с Молдаванки» и «Сонька Золотая Ручка».
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Комментарии 2
Общество , Ирина Токарчук , Александр Шаляпин , Евгений Женин
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