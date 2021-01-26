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«Известия»: в Минстрое планируют упростить жилищным инспекторам доступ в квартиры 

ТАСС 57 минут назад
Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян
Фото: РИА Новости
Минстрой РФ подготовил законопроект, согласно которому сотрудникам государственных жилищных инспекций будет упрощен доступ в квартиры для проверок на предмет незаконной перепланировки. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиля Галимуллина.
Согласно пояснительной записке к документу, текст которой приводит издание, в настоящее время в процессуальном законодательстве РФ отсутствуют специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение, в связи с чем подобные дела рассматриваются в рамках искового производства. Минимальный срок рассмотрения таких дел составляет два месяца. Законопроектом предлагается сократить срок их рассмотрения до пяти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно.

"Доступ в квартиры, как и раньше, будет возможен исключительно по решению суда. Однако в связи с тем, что проведение незаконных перепланировок может нести угрозу жизни и здоровью жильцов, принято решение ускорить процедуры проверки наличия такого рода нарушений", — отметил "Известия" Галимуллин.

В Минстрое подчеркнули, что самовольная перепланировка может стать причиной нарушений целостности многоквартирного дома.
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По данным газеты, в настоящее время документ находится на рассмотрении в правительстве, в марте планируется внести его в Госдуму.
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Общество , Марат Хуснуллин , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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