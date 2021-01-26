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В Красноярске объявили режим «черного неба» 

РИА Новости и ещё 7 24 минуты назад
Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует, что по сообщению Среднесибирского УГМС с 13 часов (9.00 мск) 26 января до 19 часов (15.00 мск) 27 января 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", — говорится в сообщении.

С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске третий раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю посоветовало жителям уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.
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Общество , Видео , Роспотребнадзор , Красноярск , Красноярский Край
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