"Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует, что по сообщению Среднесибирского УГМС с 13 часов (9.00 мск) 26 января до 19 часов (15.00 мск) 27 января 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", — говорится в сообщении.