Режим неблагоприятных метеоусловий введен в третий раз за год в столице Красноярского края, сообщается в Telegram-канале регионального главка Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует, что по сообщению Среднесибирского УГМС с 13 часов (9.00 мск) 26 января до 19 часов (15.00 мск) 27 января 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", — говорится в сообщении.
С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске третий раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю посоветовало жителям уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.