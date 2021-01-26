Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Тест летающего такси в Москве сняли на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
21 января на малой спортивной арене "Лужники" в Москве прошли испытания прототипа летающего такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера.
"Испытания перспективного беспилотника в "Лужниках" проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках", — рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.
Габариты летательного аппарата (5х1,6 метров) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место.
Общество , Видео , Наталья Сергунина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Видео с вакциной от аллергии на кошек
02:52
Видео с вакциной от аллергии на кошек
Общество
Видео нападения на россиян в Стамбуле
01:39
Видео нападения на россиян в Стамбуле
Происшествия
Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина
02:20
Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина
Происшествия
Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе
02:29
Видео тренировки миротворцев РФ в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение