Тест летающего такси в Москве сняли на видео 

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21 января на малой спортивной арене "Лужники" в Москве прошли испытания прототипа летающего такси. Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 км, разработала компания-участник Московского инновационного кластера.

"Испытания перспективного беспилотника в "Лужниках" проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках", — рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина

Габариты летательного аппарата (5х1,6 метров) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место.