Ритуальное агентство под Пензой использовало для рекламы фото Жанны Фриске

Он рассказал, что снимок был найден в интернете, в свободном доступе. Как отметил глава ритуального бюро, артистка была хорошим деятелем, помогала, когда болела раком, другим заболевшим.

"Память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память", — сказал Артемьев.

Газета.ру

Он отметил, что у агентства есть миссия — "сохранить память на века".

"Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать. Хотелось и о человеке память сохранить", — заявил Артемьев.

Собеседник агентства добавил, что на фотографии, которая попала в соцсети, была запечатлена рекламная листовка формата А5. Их разносили по подъездам домов, уточнил он. По словам Артемьева, снимок, который прежде использовали в рекламе, заменили после того, как один из коллег попросил его убрать. Глава ритуального агентства также заверил, что если у родственников певицы появятся претензии, он готов убрать фотографию из листовки.