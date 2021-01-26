Ритуальное агентство под Пензой использовало для рекламы фото Жанны Фриске

Глава агентства по изготовлению надгробных памятников "Мемориал века" в городе Кузнецке Пензенской области Андрей Артемьев объяснил, что изображение певицы Жанны Фриске на рекламных листовках использовалось только ради сохранения памяти о ней, передает РИА "Новости".
Он рассказал, что снимок был найден в интернете, в свободном доступе. Как отметил глава ритуального бюро, артистка была хорошим деятелем, помогала, когда болела раком, другим заболевшим.
"Память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память", — сказал Артемьев.
Газета.ру
Он отметил, что у агентства есть миссия — "сохранить память на века".
"Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать. Хотелось и о человеке память сохранить", — заявил Артемьев.
Собеседник агентства добавил, что на фотографии, которая попала в соцсети, была запечатлена рекламная листовка формата А5. Их разносили по подъездам домов, уточнил он. По словам Артемьева, снимок, который прежде использовали в рекламе, заменили после того, как один из коллег попросил его убрать. Глава ритуального агентства также заверил, что если у родственников певицы появятся претензии, он готов убрать фотографию из листовки.