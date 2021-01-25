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Москва

Бывшего схимонаха Сергия перевели из «Матросской тишины» в СИЗО №4 

РИА Новости 58 минут назад
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведён из СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО-4, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"Николай Романов вчера был переведён из СИЗО "Матросская тишина" в следственный изолятор-4", — сказал правозащитник.

Мельников пояснил, что перевод экс-схимонаха обусловлен тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали еще на 15 суток
Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям — об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
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Комментарии 5
Общество , Видео , Николай Романов , Алексей Мельников , СКР , МВД , ФСИН , РИА Новости , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
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