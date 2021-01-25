Онищенко призвал снять ограничения из-за COVID-19

Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России в эфире НСН заявил, что властям нужно больше доверять россиянами в ситуации пандемии коронавируса. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут «аккуратно сниматься». Об этом заявил президент Владимир Путин . По его словам, «эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН пояснил, что темпы снятия ограничений зависят от ответственности людей.

«Если бы мы были ответственными людьми, их можно было снять давно. Но сегодня есть вакцина. И по мере того, как будет накапливаться количество людей, прошедших вакцинацию, будут снимать ограничения. В Москве, как сообщают, 220 тысяч человек получили полный цикл иммунизации. Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий. Если это молодые люди, им вполне можно и без масок ходить. Для людей более старшего возраста еще могут быть сомнения, выработался ли должным образом иммунитет», — отметил Онищенко.

По его мнению, властям нужно больше доверять людям.

«Я бы сегодня открыл возможность и для работы предприятий общественного питания. Они не все еще открыты. В том числе можно дать людям возможность посидеть в ресторане после 11 вечера. Соблюдая дистанцию, но нужно сделать. И, конечно, обратить внимание на молодых людей. У нас уже есть такое понятие — «суперзаразители». Это очень активные молодые люди, которые, как правило, не болеют, у которых ничего нет, но которые за вечер могут поменять пять-шесть танцполов и заразить за вечер до 400 человек. Такие случаи были в Китае, в Корее. На такую гиперактивность нужно обращать внимание. А так можно разрешать все! Вообще, нужно больше доверять людям. Многие сделали вывод, что самая эффективная защита — это самозащита. И что, не защищаясь, теряют все, не только здоровье», — считает парламентарий.

Ранее Онищенко в эфире НСН раскритиковал темпы вакцинации россиян от COVID-19.