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Москва

Вассерман объяснил, почему всю Украину нужно «воссоединить» с Россией 

News.ru 2 часа назад
Вассерман анекдотом объяснил претензии России к Украине.
Фото: ТАСС
Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман несколькими словами из короткого анекдота объяснил претензии России к нынешней Украине.

Позднесоветский анекдот гласит: «Нам нужен мир, по возможности весь». Не считаю, что РФ должна поглотить весь мир. Но по крайней мере весь Русский мир нам, действительно, жизненно необходим. Нужна и та часть Русского мира, которую с нелёгкой польской руки нынче именуют Украиной. Эту самую Украину мы не только можем, но и должны воссоединить с остальной Россией, — рассказал «Царьграду» эксперт.

Вассерман считает, что в настоящее время Украина оккупирована «профессиональными украинцами» — теми, кто надеется получить выгоду от отделения Украины «от остальной России». Из-за этого, добавил он, сейчас трудно добиться её воссоединения с РФ. Одним из инструментов этого воссоединения, полагает журналист, оказались Минские соглашения.
Украина в нынешнем своём виде никоим образом не может эти соглашения выполнить или даже как-то имитировать их выполнение. Это по сути означает отказ от самой концепции «Украина — не Россия». С другой стороны, те, кто вместе с РФ участвовал в подписании Минских соглашений, это Германия и Франция, давят на Украину, чтобы она их исполнила, — сообщил Вассерман.
Поэтому, по его словам, в ближайшем будущем статус Украины, как и статус непризнанных республик Донбасса, не изменится.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.
Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.
Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Общество , Анатолий Вассерман , Игорь Стрелков , ОБСЕ , Царьград ТВ
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