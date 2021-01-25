Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Канделаки назвала Гордона близким родственником каждого колдуна 

Артём Кульша 33 минуты назад
Канделаки назвала Гордона близким родственником каждого колдуна
Фото: РИА Новости
Журналист Дмитрий Гордон — умный предприниматель и журналист, близкий родственник каждого колдуна и вещуньи на Украине и не джентльмен. Об этом его коллега Тина Канделаки заявила в своем телеграме.
На днях, как сообщал «Рамблер», Гордон заявил, что Канделаки очень умна, а потом взял свои слова назад, объяснив это тем, что та вела бы себя иначе «при ситуациях, связанных с ее государственническими взглядами».
Сегодня Канделаки прокомментировала его слова. Она назвала Гордона Димой, умным предпринимателем и журналистом, близким родственником каждого колдуна и вещуньи на Украине и не джентльменом.

«Я с легкостью прощаю людям их недостатки. Даже когда они продают наивной публике продукт "Петр — контактер из космоса" и те самые золотые пирамидки Ю Шинсе, которые только Гордона и озолотили», — добавила журналистка.

В июне Канделаки дала интервью Гордону. В ходе него она отказалась ответить на вопрос о том, занималась ли сексом с футболистом Артемом Милевским, но и не отрицала этого.
Журналистка заявила, что в ее истории это первый случай, когда мужчина хвастается, что у него был секс с женщиной. Также она назвала заявление Милевского о сексе с ней крайне печальным, потому что звучит так, будто никаких других счастливых моментов в его жизни не было.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Комментарии
Общество , Тина Канделаки , Артем Милевский , Дмитрий Гордон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение