Канделаки назвала Гордона близким родственником каждого колдуна 

На днях, как сообщал «Рамблер», Гордон заявил, что Канделаки очень умна, а потом взял свои слова назад, объяснив это тем, что та вела бы себя иначе «при ситуациях, связанных с ее государственническими взглядами».

Сегодня Канделаки прокомментировала его слова. Она назвала Гордона Димой, умным предпринимателем и журналистом, близким родственником каждого колдуна и вещуньи на Украине и не джентльменом.

«Я с легкостью прощаю людям их недостатки. Даже когда они продают наивной публике продукт "Петр — контактер из космоса" и те самые золотые пирамидки Ю Шинсе, которые только Гордона и озолотили», — добавила журналистка.

В июне Канделаки дала интервью Гордону. В ходе него она отказалась ответить на вопрос о том, занималась ли сексом с футболистом Артемом Милевским , но и не отрицала этого.

Журналистка заявила, что в ее истории это первый случай, когда мужчина хвастается, что у него был секс с женщиной. Также она назвала заявление Милевского о сексе с ней крайне печальным, потому что звучит так, будто никаких других счастливых моментов в его жизни не было.