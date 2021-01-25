Норвежский журналист привился вакциной «Спутник V»

Корреспондент норвежской телекомпании NRK в России Ян Эспен Крусе привился российский вакциной "Спутник V" и рассказал о своем опыте.

Как отметил журналист, в регистратуре одной из поликлиник ему сказали, что сделать прививку может только гражданин России. В медучреждении отметили, что нужна регистрация в государственной службе здравоохранения.

С 18 января в России началась всеобщая вакцинация от коронавируса. Однако, по словам журналиста, иностранцев она не касается — даже тех, кто постоянно работает в России.

В одном из репортажей по телевидению Крусе увидел сюжет о вакцине — теперь привиться можно и в торговых центрах без предварительной записи.

"Когда репортер сказал, что главное для вакцинации — это паспорт, а какой страны — неважно, я аж подпрыгнул в кресле. На следующий же день мы с фотографом Юрием сели изучать кадры из репортажа, чтобы выяснить, где находится этот центр", ­ — пояснил корреспондент. Его коллега сказал, что знает, где находится этот торговый центр.

Когда они приехали туда, в очереди было десять человек. Нужно было заполнить анкету с данными и предоставить информацию о хронических заболеваниях и препаратах, которые человек принимает. После этого врач измерил температуру и давление у корреспондента и оставил ждать укола.

Крусе пояснил, что хотел привиться в Норвегии , однако его супруга — врач из Минска рассказала, что у России и у всего бывшего Советского Союза имеется огромный опыт разработки и производства вакцины. Поэтому она посоветовала супругу сделать прививку "Спутником V", как только появится возможность.

Корреспондент также отметил, что данных о вакцине стало больше, а западные эксперты начали благосклонно относиться к российскому препарату. Поэтому по возвращении в Россию после рождественских каникул журналист решил привиться.

Корреспондент напомнил, что вакцина "Спутник V" состоит из двух доз, которые надо ввести с интервалом в три недели.

"Они разные, и этим российская вакцина отличается от западных, где оба укола одинаковые. Второй укол "Спутника" каким-то образом усиливает эффект от первого", — отметил он.

После того как его вызвали в прививочную, там вынули ампулу из морозильника — она хранится при температуре минус 35 градусов, а затем нагрели до комнатной температуры.

После этого медсестра наполнила шприц вакциной и сделала укол.

"Я ничего не почувствовал", — подметил Крусе.

Ему посоветовали не мочить и не чесать место укола, а также отказаться от занятий спортом в день прививки и не пить алкоголь три дня.

Еще полчаса корреспонденту пришлось провести у кабинета врача, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Приходить на вторую прививку ему надо через три недели. Также Крусе вручили свидетельство о вакцинации, а женщина из регистратуры торжественно поздравила его.

"В каком-то смысле я даже почувствовал национальную гордость за Россию и ее успехи на ниве вакцинации. И за то, что русские даже готовы поделиться с иностранцем из страны, где вакцинация идет еще медленнее", — подытожил он.

Ранее стало известно, что корреспондент The New York Times Эндрю Крамер также привился российским препаратом "Спутник V". Он изучил ход испытаний препарата и убедился в его безопасности. Крамер отметил четкую организацию вакцинации. Кроме того, у него не было никаких побочных эффектов.

В свою очередь, журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, благодаря которым вакцине "Спутник V" можно доверять. Так, он обратил внимание на то, что Россия с вакциной входит в пятерку производителей препарата по числу доз, на которые были заключены контракты на предварительный заказ. Вакцина также прошла клинические испытания третьей фазы, а уровень ее эффективности высок.

Кроме того, не было ни одного случая тяжелого хода заболевания. Также Фазели напомнил и о сотрудничестве России с AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины одного из компонентов "Спутника V" и компонента препарата англо-шведской компании.