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Инфекционист назвал срок отмены ограничений 

Артём Кульша 1 час назад
Инфекционист назвал срок отмены ограничений
Фото: ТАСС
Значительная часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может быть снята летом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил инфекционист Николай Малышев.
Он высказал мнение, что об этом можно будет говорить, когда число переболевших коронавирусной инфекцией м вакцинированных от нее достигнет отметки в 60-70% населения страны. Согласно оценке врача, этот показатель может быть достигнут к началу второй половины года или к концу лета.
Он добавил, что в настоящее время люди, сделавшие прививку от COVID-19, не должны отказываться от ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Малышев объяснил это тем, что пока иммунитет имеет недостаточное число людей.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 99,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 3,73 миллиона человек.
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Общество , Николай Малышев
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