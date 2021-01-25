Лимузин советского чиновника продают за 37 миллионов рублей 

Советский лимузин "ЗИЛ-41045" оценили в 37 миллионов рублей. Объявление о продаже редкого автомобиля появилось на сайте Аuto.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам владельца, ЗИЛ 1984 года выпуска заложили в производство в декабре 1982 года для члена политбюро ЦК КПСС . С 1984 по 1985 годы в таком кузове выпустили всего 19 экземпляров этой модели.

Автомобиль был приобретен в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО "ЗИЛ", используя при этом исключительно родные запчасти. Салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии.

Задние сиденья представлены в стандартном заводском исполнении (плюш) с э/регуляцией. Работает система вентиляции, отопления и кондиционирования. Специальная связь демонтирована.

Заявленный пробег автомобиля — 52 тысячи километров.