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Москва

Лимузин советского чиновника продают за 37 миллионов рублей 

Александр Котлеткин 1 час назад
Советский лимузин "ЗИЛ-41045" оценили в 37 миллионов рублей. Объявление о продаже редкого автомобиля появилось на сайте Аuto.ru. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам владельца, ЗИЛ 1984 года выпуска заложили в производство в декабре 1982 года для члена политбюро ЦК КПСС. С 1984 по 1985 годы в таком кузове выпустили всего 19 экземпляров этой модели.
Автомобиль был приобретен в 2004 году, после чего в 2005-2006 годах машину полностью восстановили работники АМО "ЗИЛ", используя при этом исключительно родные запчасти. Салон не подвергался ремонту и находится в полностью оригинальном состоянии.
Задние сиденья представлены в стандартном заводском исполнении (плюш) с э/регуляцией. Работает система вентиляции, отопления и кондиционирования. Специальная связь демонтирована.
Заявленный пробег автомобиля — 52 тысячи километров.
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Общество , Фото , Завод имени И.А. Лихачева , КПСС
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