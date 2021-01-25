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Путин сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса в 13 странах 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Российская вакцина от коронавирусной инфекции уже зарегистрирована в 13 странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами по случаю Дня российского студенчества в понедельник, 25 января.

"Сейчас мы обладаем тоже уже известными эффективными вакцинами. Они в 13 странах уже зарегистрированы", — сказал глава государства.

Он также добавил, что в общем ситуация с инфекцией в РФ в настоящее время стабилизируется. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
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Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса. Ранее сообщалось, что Пакистан и Ливан зарегистрируют вакцину "Спутник V".
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Общество , Видео , Владимир Путин , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , Алжир , Аргентина , Боливия , Венгрия , Венесуэла , Палестина , Парагвай , Сербия , Турция
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