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Москва

Путин назвал «дистанционку» в вузах исключительно временной мерой 

News.ru 1 час назад
Путин назвал «дистанционку» в вузах исключительно временной мерой
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение в высших учебных заведениях страны является исключительно временной мерой, связанной с чрезвычайными обстоятельствами.
Глава государства в ходе встречи с учащимися по случаю Дня российского студенчества отметил, что за время действия связанных с пандемией коронавируса мер не везде в России хватало технических возможностей для полноценного обучения в удалённом режиме.

Все это хорошо в Интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний, — цитирует Путина РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, с 22 января в Москве возобновляют работу в очном режиме колледжи, спортшколы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей, находящиеся в ведомстве правительства города. Льготные транспортные карты учащихся будут разблокированы. В то же время студенты городских и федеральных вузов пока остаются на удалённом обучении до соответствующего распоряжения Минобрнауки.
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Общество , Образование , Владимир Путин , Минобрнауки , РИА Новости
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