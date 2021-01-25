Путин назвал «дистанционку» в вузах исключительно временной мерой 

Все это хорошо в Интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний, — цитирует Путина РИА Новости.