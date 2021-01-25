В соцсетях предложили назначить Шукшину министром культуры

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Шукшина призвала власти, пока не поздно, обратить внимание на засилье антинародного, антигуманного и антигосударственного контента на телевидении, например, ввести цензуру.

«Она недвусмысленно сделала отсылку на строки из стихов Игоря Губермана: "Не в том беда, что наглой челяди достался жирный ананас, а в том, что это манит в нелюди детей, растущих среди нас"», — сообщает «Царьград».

Многие пользователи соцсетей поддержали актрису. Один из них даже предложил назначить ее министром культуры России.

«Под каждым словом подписываюсь. Больно и жутко смотреть», — написал другой.

В первой половине января Шукшина рассказала, что на иконе Рождества Богородицы, написанной во время правления Екатерины II, содержится двойное предсказание монаха Авеля. Первая его часть уже сбылась. Она гласила, что наследник Екатерины Павел I будет царствовать четыре года, четыре месяца и четыре дня. Согласно второй части пророчества, 21 сентября 2024 года в Россию придет царь.