Никита Ефремов впервые высказался о смертельном ДТП 

Актер Никита Ефремов в эфире YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» рассказал , как узнал о смертельном ДТП, которое устроил его отец, и кто помог ему справиться со страшным известием. По его словам, в той ситуации не обошлось без врача.

Ефремов подчеркнул, что первый звонок с вопросом, видел ли он, что произошло с его отцом актером Михаилом Ефремовым , ввел его в состояние оцепенения. Затем его телефон начали «разрывать» журналисты с просьбой прокомментировать инцидент. Актер отказался, сославшись на незнание ситуации, а сам углубился в Сеть в поисках подробностей.

«Увидел видео. Мне было очень больно», — отметил Ефремов.

Артист сразу позвонил друзьям и своему терапевту, который ему «очень сильно помог». Один из приятелей актера приехал, «побыл» с ним, Ефремову стало заметно лучше. Он попытался созвониться с отцом, но тот не взял трубку.

На вопрос Собчак, смог бы он простить убийцу родного человека, артиста не ответил. Он заявил, что в данный момент он не находится на месте потерпевшей стороны. При этом подчеркнул, что сложившаяся ситуация — «боль для всех».