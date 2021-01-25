Никита Ефремов впервые высказался о смертельном ДТП 

Актер Никита Ефремов в эфире YouTube-канала «Осторожно, Собчак!» рассказал, как узнал о смертельном ДТП, которое устроил его отец, и кто помог ему справиться со страшным известием. По его словам, в той ситуации не обошлось без врача.
Ефремов подчеркнул, что первый звонок с вопросом, видел ли он, что произошло с его отцом актером Михаилом Ефремовым, ввел его в состояние оцепенения. Затем его телефон начали «разрывать» журналисты с просьбой прокомментировать инцидент. Актер отказался, сославшись на незнание ситуации, а сам углубился в Сеть в поисках подробностей.
«Увидел видео. Мне было очень больно», — отметил Ефремов.
Артист сразу позвонил друзьям и своему терапевту, который ему «очень сильно помог». Один из приятелей актера приехал, «побыл» с ним, Ефремову стало заметно лучше. Он попытался созвониться с отцом, но тот не взял трубку.
На вопрос Собчак, смог бы он простить убийцу родного человека, артиста не ответил. Он заявил, что в данный момент он не находится на месте потерпевшей стороны. При этом подчеркнул, что сложившаяся ситуация — «боль для всех».
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.