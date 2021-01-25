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Москва

Онищенко счёл нецелесообразным требование к женщинам рожать в медицинских масках 

Говорит Москва 1 час назад
Онищенко раскритиковал требование к женщинам рожать в масках
Фото: ТАСС
Ранее директива поступила от Минздрава.
Снимать средство защиты разрешено только на время потуг. Правила введены в связи с пандемией коронавируса.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ему трудно себе представить, как роженицы выполнят рекомендации ведомства. Авторов инициативы он упрекнул в незнании специфики родовой деятельности.

«Что касается родов в маске… наверное, тот, кто писал эту инструкцию, никогда не видел, не принимал родов. Я это делал, я с трудом могу представить, как женщина, особенно первородящая, ещё находясь в предродовой, ещё даже не ложась на Рахмановскую кровать, так называется это устройство, на котором принимают роды, как она себя ведёт. Трудно себе представить, чтобы она была в маске. Там и заражать-то некого, потому что весь персонал, который вокруг неё стоит, он обязательно, в любом случае, находится в маске».

В обновлённых рекомендациях ведомства говорится, что сами роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, численность медперсонала должна быть сведена к минимуму. Как сказано в документе, на сегодня нет доказательств вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком.
В случае положительного теста у матери ребёнка у неё заберут, пока анализ не станет отрицательным. Если же коронавирус присутствует у обоих, то мать и младенца не разлучат, передаёт «Интерфакс».
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Общество , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , Интерфакс
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