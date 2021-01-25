Онищенко раскритиковал требование к женщинам рожать в масках

Ранее директива поступила от Минздрава

Снимать средство защиты разрешено только на время потуг. Правила введены в связи с пандемией коронавируса.

Бывший главный санитарный врач России , депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ему трудно себе представить, как роженицы выполнят рекомендации ведомства. Авторов инициативы он упрекнул в незнании специфики родовой деятельности.

«Что касается родов в маске… наверное, тот, кто писал эту инструкцию, никогда не видел, не принимал родов. Я это делал, я с трудом могу представить, как женщина, особенно первородящая, ещё находясь в предродовой, ещё даже не ложась на Рахмановскую кровать, так называется это устройство, на котором принимают роды, как она себя ведёт. Трудно себе представить, чтобы она была в маске. Там и заражать-то некого, потому что весь персонал, который вокруг неё стоит, он обязательно, в любом случае, находится в маске».

В обновлённых рекомендациях ведомства говорится, что сами роды должны принимать в отдельных индивидуальных залах, численность медперсонала должна быть сведена к минимуму. Как сказано в документе, на сегодня нет доказательств вертикальной передачи коронавируса от матери плоду, нет достоверных данных о выделении патогена с грудным молоком.

В случае положительного теста у матери ребёнка у неё заберут, пока анализ не станет отрицательным. Если же коронавирус присутствует у обоих, то мать и младенца не разлучат, передаёт «Интерфакс».