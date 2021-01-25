Актера из «Улиц разбитых фонарей» Никиту Струкова заподозрили в педофилии 

Пятнадцатилетний подросток подал заявление в полицию на актера Никиту Струкова : школьник утверждает, что 62-летний мужчина его домогался. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, помимо съемок в кино и сериалах Струков подрабатывал в детском лагере в Ленинградской области, где и познакомился с подростком. По словам школьника, актер общался с ним как старший товарищ, но однажды пригласил в гости и начал «трогать в неположенных места».

О домогательствах узнали родители подростка и убедили его обратиться в полицию.

По данным «Mash на Мойке», против актера возбудили дело по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних. До суда он останется под подпиской о невыезде.

По информации портала Kino-teatr.ru, Струков снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Дорожный патруль» и фильме «Трудно быть богом».