Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Актера из «Улиц разбитых фонарей» Никиту Струкова заподозрили в педофилии 

Мария Иванова 37 минут назад
Актера из «Улиц разбитых фонарей» Никиту Струкова заподозрили в педофилии
Фото: www.kino-teatr.ru
Пятнадцатилетний подросток подал заявление в полицию на актера Никиту Струкова: школьник утверждает, что 62-летний мужчина его домогался. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, помимо съемок в кино и сериалах Струков подрабатывал в детском лагере в Ленинградской области, где и познакомился с подростком. По словам школьника, актер общался с ним как старший товарищ, но однажды пригласил в гости и начал «трогать в неположенных места».
О домогательствах узнали родители подростка и убедили его обратиться в полицию.
В СК прокомментировали резонансный приговор убившему педофила уфимцу
По данным «Mash на Мойке», против актера возбудили дело по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних. До суда он останется под подпиской о невыезде.
По информации портала Kino-teatr.ru, Струков снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Дорожный патруль» и фильме «Трудно быть богом».
Как писал «Рамблер», ранее в педофилии обвинили американского актера, обладателя «Оскара» Тимоти Хаттона. С обвинениями против 60-летнего Хаттона выступила бывшая канадская модель Сера Джонстон. Она утверждает, что он изнасиловал ее в 1983 году, когда ей был 14 лет. Хаттон все обвинения отверг, его представители заявили, что Джонстон пытается заработать на «заведомо ложной и клеветнической истории».
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Комментарии
Общество , Тимоти Хаттон , Никита Струков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение