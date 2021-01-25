Актера из «Улиц разбитых фонарей» Никиту Струкова заподозрили в педофилии 

Пятнадцатилетний подросток подал заявление в полицию на актера Никиту Струкова: школьник утверждает, что 62-летний мужчина его домогался. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, помимо съемок в кино и сериалах Струков подрабатывал в детском лагере в Ленинградской области, где и познакомился с подростком. По словам школьника, актер общался с ним как старший товарищ, но однажды пригласил в гости и начал «трогать в неположенных места».
О домогательствах узнали родители подростка и убедили его обратиться в полицию.
По данным «Mash на Мойке», против актера возбудили дело по статье о развратных действиях без применения насилия в отношении несовершеннолетних. До суда он останется под подпиской о невыезде.
По информации портала Kino-teatr.ru, Струков снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Дорожный патруль» и фильме «Трудно быть богом».
Как писал «Рамблер», ранее в педофилии обвинили американского актера, обладателя «Оскара» Тимоти Хаттона. С обвинениями против 60-летнего Хаттона выступила бывшая канадская модель Сера Джонстон. Она утверждает, что он изнасиловал ее в 1983 году, когда ей был 14 лет. Хаттон все обвинения отверг, его представители заявили, что Джонстон пытается заработать на «заведомо ложной и клеветнической истории».