В Крыму осадки и тающий снег начали пополнять водохранилища 

Таяние снега и осадки вызвали притоки воды в Загорское и Счастливенское водохранилища, которые используются для водоснабжения Ялты и поселков Южного берега Крыма . Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на главу администрации Ялты Янину Павленко.

«В Загорском водохранилище на сегодня 1,8 млн кубометров, в Счастливенском — 2,6 млн кубометров. Притоки (из-за прошедших осадков и снеготаяния) составили 14 тысяч кубометров за сутки в Загорское водохранилище, 62 тысячи — в Счастливенское», — сказала Павленко в ходе совещания по водоснабжению полуострова.

По ее словам, запасы воды в снеге позволяют надеяться на приток 1,8 млн и 600 тысяч кубометров воды в оба водохранилища.

При потреблении порядка 37 тысяч кубометров в сутки из этих водохранилищ воды в них хватит на два месяца, сказала глава администрации. По ее словам, Ялта сейчас также активно использует воду рек и водопадов с южной стороны главной горной гряды, которые наполнились после дождей и снегопада.

В Крыму и Севастополе в общей сложности функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-Крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Жители Крыма сейчас получают воду из водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.