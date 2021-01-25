В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19 

За сутки в 84 российских регионах выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Такого показателя не было с ноября. Умерли 456 пациентов, вылечились более 19 тысяч.
На первом месте по числу новых случаев — Москва (2382, почти на 700 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (2116), Подмосковье (1163), Нижегородская (488), Ростовская (386), Свердловская (386), Воронежская (385) области, а также Красноярский край (321). Минимальный прирост — в Еврейской АО (16 заболевших), Республике Тыве (девять) и Ненецком автономном округе (трое).
Вчера оперштаб сообщал о 21 127 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 3 738 690 заразившихся коронавирусом, из них свыше 69,9 тысячи скончались, 3,15 миллиона вылечились. Темпы прироста снизились до 0,52 процента.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 97,4 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число вплотную приблизилось к отметке в 100 миллионов.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (25,1 миллиона заболевших), Индия (10,66 миллиона) и Бразилия (8,8 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.