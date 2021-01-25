"Прогнозы строить крайне сложно, но можно предполагать, что будет отрицательная динамика. Меньше будет общения между людьми, соответственно будет меньше социальных контактов и случаев заражения. Это можно предположить, исходя из того, что люди лишний раз не пойдут в магазины, банки, кафе, торговые центры", — отметил он.