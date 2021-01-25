Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка", — говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.

Также запланировано проверить исполнение законодательства об образовании в части обеспечения с 1 сентября 2020 года обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием.

Результаты проверки взяты под контроль в генеральной прокуратуре Российской Федерации

Ранее прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления учащихся одной из школ подмосковной Электростали. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что причиной отравления мог стать ротавирус. Помимо этого в подмосковном Красноармейске ранее отравилось свыше 90 школьников.