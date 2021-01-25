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Москва

Краснов поручил проверить качество питания в детсадах и школах 

РИА Новости и ещё 10 55 минут назад
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка", — говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.
СК завел дело после отравления детей в школах Красноармейска
Также запланировано проверить исполнение законодательства об образовании в части обеспечения с 1 сентября 2020 года обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием.
Результаты проверки взяты под контроль в генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Ранее прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления учащихся одной из школ подмосковной Электростали. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что причиной отравления мог стать ротавирус. Помимо этого в подмосковном Красноармейске ранее отравилось свыше 90 школьников.
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Общество , Видео , Игорь Краснов , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Московская область , Электросталь
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