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Более 100 млн тестов на коронавирус проведено в России
RT на русском
и
ещё 8
23 часа назад
Фото: АГН «Москва»
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Более 100 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в
России
за время пандемии, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба
Роспотребнадзора
.
Под медицинским наблюдением остаётся 648 799 человек.
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