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Более 100 млн тестов на коронавирус проведено в России 

RT на русском и ещё 8 23 часа назад
Более 100 млн тестов на коронавирус проведено в России
Фото: АГН «Москва»
Более 100 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 292 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением остаётся 648 799 человек.
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Общество , Коронавирус , Коронавирус в России , Роспотребнадзор
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