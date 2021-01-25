Директор стендап-комика Александра Шаляпина раскрыла причины его смерти. По словам Марии Малякиной, у артиста была затяжная депрессия.
«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился», — сказала она телеканалу «Звезда».
Также Малякина уточнила, что у Шаляпина были подтвержденные концерты на февраль.
Артист был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело Шаляпина обнаружила его супруга. Мужчине был 41 год. Обстоятельства его смерти выясняются.