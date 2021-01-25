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Москва

Директор Шаляпина рассказала о длительной депрессии у артиста 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Директор стендап-комика Александра Шаляпина раскрыла причины его смерти. По словам Марии Малякиной, у артиста была затяжная депрессия.

«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился», — сказала она телеканалу «Звезда».

Также Малякина уточнила, что у Шаляпина были подтвержденные концерты на февраль.
Артист был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело Шаляпина обнаружила его супруга. Мужчине был 41 год. Обстоятельства его смерти выясняются.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Александр Шаляпин , ТК "Звезда"
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