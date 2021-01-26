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В ХМАО продлили режим самоизоляции 

RT на русском и ещё 1 16 минут назад
В ХМАО продлили режим самоизоляции
Фото: ТАСС
В Ханты-Мансийском автономном округе продлили режим самоизоляции для пожилых граждан, а также для беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.
Об этом сообщает URA.RU.
Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, самоизоляция которых будет продлена до 28 февраля, активно записываются на вакцинацию. В связи с этим задают вопросы о необходимости, сделав прививку, соблюдать режим самоизоляции, масочный режим и другие режимы, в целях безопасности», — отметила губернатор Наталья Комарова.

В регионе по-прежнему не разрешена работа детских игровых комнат и прочих развлекательных центров для детей, в том числе на территории ТРЦ. Это ограничение также продлят.
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Общество , Наталья Комарова , РИА Ura.ru , Ханты-Мансийский автономный округ , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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