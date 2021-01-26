В ХМАО продлили режим самоизоляции 

«Граждане в возрасте 65 лет и старше, самоизоляция которых будет продлена до 28 февраля, активно записываются на вакцинацию. В связи с этим задают вопросы о необходимости, сделав прививку, соблюдать режим самоизоляции, масочный режим и другие режимы, в целях безопасности», — отметила губернатор Наталья Комарова.