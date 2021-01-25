Миллионам россиян придется сменить счетчики ЖКХ

Почти миллиону семей в России придётся сменить счётчики ЖКХ из-за того, что стандарт передачи данных Интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) недопустим к использованию для систем и приборов учёта электроэнергии.
Соответствующее письмо направлено на имя главы Минцифры от МТС, «ВымпелКома», «МегаФона», Tele2. В конце декабря прошлого года ведомство сделало единственным допустимым протоколом российскую технологию беспроводной передачи данных NB-Fi.
Как пишет газета «Коммерсант», крупнейшие операторы работают на не разрешённом Минцифры NB-IoT, а российская технология считается менее безопасной, потому что работает в нелицензируемых частотах.
«ВымпелКом», например, отметил, что сети на NB-IoT компания использует в Центральном и Уральском федеральных округах. И чтобы заменить все неподходящие «умные» приборы учёта, нужно будет повысить цены на электроэнергию.
У МТС запрещённый стандарт — в 70 с лишним регионах. «МегаФон» уже сделал на этом стандарте два проекта на федеральном уровне. В Tele2 также уже выполнили несколько проектов для заказчиков из ЖКХ на NB-IoT.
В Минцифры объясняют своё решение тем, что российский стандарт одобрили Минэнерго и ФСБ. Его принял и Росстандарт.
Экономия на платежах ЖКХ достигается не только за счёт умеренного потребления ресурсов или низких коэффициентов тарифа, но и посредством более разумного подхода к распределению потребляемой электроэнергии и установки счётчиков воды, пояснили ранее NEWS.ru профильные специалисты.