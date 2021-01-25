SberStudent с программой от Stanford Online запустят ко Дню студента 

В День студента, 25 января, Сбер запускает общероссийский акселератор SberStudent для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов России . Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Проект пройдет в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года. Принять в нем участие можно будет бесплатно. Программу для SberStudent создали в Стэнфордском центре профессионального развития.

Стэнфордский университет — лидер по успешности выпускников в сфере стартапов (по оценке Pitchbook Universities 2020). С 2006 года выпускники Стэнфорда создали более двух тысяч технологических компаний, которые привлекли более 87 миллиардов долларов венчурных инвестиций.

Менторы от Stanford Online научат участников SberStudent бизнес-мышлению, поделятся опытом организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины. Участники смогут создать и пройти всю цепочку действий — от освоения инновационных навыков мышления через получение умений оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку (product-market fit), выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для их достижения до поиска заказчиков и инвесторов и запуска продукта стартапа.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

«В семействе акселераторов Сбера пополнение: к нашей международной программе для seed-стартапов Sber500 в партнерстве с 500 Startups, программам для сотрудников SberUp и школьников SberZ добавился студенческий акселератор SberStudent. Глобальная цель всех этих акселераторов — вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны. Для этого нужно начать менять отношение к предпринимательству в целом, а также предоставить участникам знания, инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса. Программу Студенческого акселератора мы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, в которой ядром развития технологического предпринимательства является университет и его студенты. Уверен, этот проект внесёт важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды».

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации

«Мы рады поддержать не имеющую аналогов в стране инициативу Сбера по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent. Для Министерства науки и высшего образования особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы. Мы уверены, что студенческий акселератор Сбера позволит еще большему количеству студентов участвовать проекте «Стартап как диплом», и создаст возможности для развития и поддержки студенческих проектов в области предпринимательства в российских вузах».

Фальков отметил, что университеты уделяют особое внимание формированию креативной предпринимательской среды, а взаимодействие вузов и индустриальных партнеров уже становится нормой.

«Для нас особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы. Убежден, что инициатива по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent будет способствовать достижению этих целей», — подчеркнул он.

На итоговом Демо-дне в СберУниверситете команды, признанные лучшими, получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта и поддержку менторов от Stanford Online, а также возможность представить свою работу более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам.