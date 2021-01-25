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Вернувшиеся из-за границы тюменцы получили «ковидные» штрафы на 420 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Вернувшиеся из-за границы тюменцы получили «ковидные» штрафы на 420 тысяч рублей
Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области
Вернувшиеся из-за границы тюменцы получили штрафы в размере 420 тысяч рублей за несоблюдение сроков обследования на наличие следов острой коронавирусной инфекции в организме.
Соответствующий административный протокол был составлен в отношении 304 жителей региона. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Судебные инстанции уже вынесли положительное решение по 35 поданным ведомством искам, работа по остальным заявлениям продолжается.
На данный момент положительные симптомы острой коронавирусной инфекции выявлены у 176 тюменцев, они находятся на медицинском обследовании.
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Общество , Тюменская Область
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