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Москва

Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
Во Владивостоке кот по кличке Симба ходит на рыбалку вместе со своим хозяином. Хозяин фотографирует его в разных нарядах. Один из излюбленных образов — красный свитер и шапка-ушанка. Фотографии пользуются огромной популярностью в социальных сетях.
«Когда клюет, видите этот кивочек, он реагирует на него, суетиться начинает. Если ты боковым зрением этот кивок не видишь, то кот может показать, что клюет», — рассказал Сергей, владелец кота.
Порода кота курильский бобтейл стала большим плюсом для зимней рыбалки. У животного очень короткий хвост, следовательно, обморожение ему не грозит.
Общество , Видео
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