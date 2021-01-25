Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео 

Во Владивостоке кот по кличке Симба ходит на рыбалку вместе со своим хозяином. Хозяин фотографирует его в разных нарядах. Один из излюбленных образов — красный свитер и шапка-ушанка. Фотографии пользуются огромной популярностью в социальных сетях.

«Когда клюет, видите этот кивочек, он реагирует на него, суетиться начинает. Если ты боковым зрением этот кивок не видишь, то кот может показать, что клюет», — рассказал Сергей, владелец кота.

Порода кота курильский бобтейл стала большим плюсом для зимней рыбалки. У животного очень короткий хвост, следовательно, обморожение ему не грозит.