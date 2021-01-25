Жители Подмосковья сдали в переработку более 15 тысяч ёлок 

«Объём уже собранных на сегодня елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке. Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями на пунктах приёма ёлок и пунктах «Мегабак», напрямую направлены на вторичную переработку. И в дальнейшем это сырьё будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.