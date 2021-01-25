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Жители Подмосковья сдали в переработку более 15 тысяч ёлок 

RT на русском и ещё 4 25 января 2021
Жители Подмосковья сдали в переработку более 15 тысяч ёлок
Фото: РИА Новости
В Московской области за десять дней жители региона сдали в переработку более 15 тыс. новогодних деревьев в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке».
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ Подмосковья.

«Объём уже собранных на сегодня елей равен количеству деревьев в среднестатистическом городском парке. Важно, что все новогодние деревья, сданные жителями на пунктах приёма ёлок и пунктах «Мегабак», напрямую направлены на вторичную переработку. И в дальнейшем это сырьё будет использовано для высадки новых деревьев в Подмосковье», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Пункты приёмы в Подмосковье будут действовать до 15 февраля.
Как ранее сообщала ОТР, в Воронеже начали массовую переработку новогодних ёлок.
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Общество , Антон Велиховский , Воронеж , Воронежская Область , Москва , Московская область
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