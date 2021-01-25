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Москва

Стало известно о ссоре Грачевского с дочерью из-за «Ералаша» 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Грачевский перед смертью поссорился с дочерью из-за «Ералаша»
Фото: РИА Новости
Дочь создателя «Ералаша» Бориса Грачевского от первого брака Ксения хотела занять должность директора киножурнала, однако отец не позволил ей, что стало причиной ссор и разногласий. Об этом рассказала подруга режиссёра Светлана Туманова.

В какой-то момент Боря почувствовал себя ненужным в этой семье. Он общался только с сыном Максимом. Боря оформил развод и не предупредил об этом первую жену. Дочь Ксения обиделась на него, потому что хотела стать директором «Ералаша», но он не позволил, — сообщила приятельница Грачевского во время ток-шоу на телеканале НТВ.

По её словам, режиссёр при разводе с женой Галиной разделил пополам права на «Ералаш», потому что это было их совместно нажитое имущество. В данное время часть прав на киножурнал теоретически делится между всеми его детьми.
Писатель Аркадий Инин заявил, что Ксения плохо работала в «Ералаше». Из-за этого Борис Грачевский не стал передавать руководство дочери. Но наследница всё же простила отца — когда она узнала о его смерти, позвонила директору программы Аркадию Григоряну и расплакалась.
Прощание с Борисом Грачевским прошло 17 января в московском Доме кино. Гроб с телом покойного установили на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проводить в последний путь режиссёра пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги, в том числе певец Бедрос Киркоров, актёр Александр Пашутин, шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.
Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище.
Борис Грачевский — создатель киножурнала «Ералаш», в эпизодах которого снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.
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Общество , Гарик Харламов , Аркадий Григорян , Аркадий Инин , Тимур Батрутдинов , Бедрос Киркоров , Александр Пашутин , НТВ , Москва
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