Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео первого трейлера «Годзилла против Конга» 

Вадим Дроздов 56 минут назад
24 января вышел первый официальный трейлер фильма «Годзилла против Конга». Премьера фильма в России запланирована на 20 мая 2021 года. По сюжету картины человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.
На создание новой киновселенной продюсеров проекта вдохновил коммерческий успех фильма Warner Bros. и Legendary — «Годзилла», выпущенного в 2014 году.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
01:14
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
Происшествия
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
00:57
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
Происшествия
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
01:16
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
В мире
Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке
02:09
Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке
Происшествия
Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину
02:07
Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину
Происшествия
Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей
02:09
Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Бразилии
01:34
Видео с места крушения самолета в Бразилии
Происшествия
Видео акции против ограничительных мер в Дании
00:32
Видео акции против ограничительных мер в Дании
В мире
Видео с места пожара автосервиса в Подмосковье
00:15
Видео с места пожара автосервиса в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение