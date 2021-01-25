Видео первого трейлера «Годзилла против Конга» 

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24 января вышел первый официальный трейлер фильма «Годзилла против Конга». Премьера фильма в России запланирована на 20 мая 2021 года. По сюжету картины человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

На создание новой киновселенной продюсеров проекта вдохновил коммерческий успех фильма Warner Bros. и Legendary — «Годзилла», выпущенного в 2014 году.