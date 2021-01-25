Общественная палата захотела ограничить время ремонта в домах

Ирека Файзуллина. Общественная палата (ОП) РФ выступила с предложением ввести ограничения на шумный ремонт в жилых домах до трех дней в неделю. При этом эту норму не планируется распространять на новостройки, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо в адрес главы Минстроя РФ

Документ, направленный руководителю ведомства, был подписан первым зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артемом Кирьяновым . В своем обращении он напоминает, что в связи пандемией новой коронавирусной инфекции в 2020 году в России был принят закон об удаленной работе. По мнению Кирьянова, даже с ее окончанием из дома будет работать намного больше людей, чем раньше. При этом нередко на эффективность удаленной работы влияют бытовые факторы, среди которых, к примеру, ремонт у соседей.

Учитывая условия новой реальности, в ОП РФ предлагают ограничить разрешенное время на ремонт до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница) с сохранением двухчасового перерыва днем, который предусмотрен сегодня. При этом нововведение не планируется распространять на новостройки (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию). Сегодня шумные работы в РФ можно проводить не больше восьми часов в сутки, а в воскресные и праздничные дни они и вовсе запрещены. Кроме того, правила регламентируют региональные подзаконные акты.

Как сообщают "Известия", эксперты общественного совета при Минстрое России поддерживают инициативу ОП РФ.