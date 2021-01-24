В ближайшие дни температура в Европейской России будет "мартовской" — аномально теплой, заявили в Гидрометцентре. По словам научрука ведомства Романа Вильфанда, на погодной карте видны крайне резкие переходы — если к западу от Урала будет теплее на 12-13°C, то в Сибири и Якутии ожидаются крепкие морозы.

Аномальная погода опять приходит в Россию — жителей европейской части страны ожидает по-мартовски теплое время. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

Резкий перепад будет наблюдаться по разные стороны Уральского хребта. В Сибири и Якутии будет гораздо холоднее обычного, на 8-18°C. Там морозы достигнут -35…-58°C, заявил синоптик.

«Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13°C выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы. Очень пестрая картина получается», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Европейской России температурный фон в ближайшее время будет похож на конец марта.

При этом в Москве до середины следующей недели погода будет «теплая, но мрачная», добавил Вильфанд. Мрачность погоды, по прогнозу синоптика, будет проявляться в низких облаках, тумане, слякоти и отсутствии солнца.

«Единственный позитивный момент — тепло», — уточнил он.

Вильфанд предупредил, что из-за оттепели в городе возможен сход снега с наклонных крыш, также он не исключает гололедицу и появление сосулек.

21 января в Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как из-за глобального потепления ожидать «нормальной» погоды не приходится. По словам Вильфанда, скачки температуры от -25°C до +3°C — редкое событие. Эксперт отметил, что при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета.

«Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», — указал Вильфанд.

Метеоролог обратил внимание на то, что аномальные погодные явления — это естественные последствия глобального потепления, когда летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо.

Текущая зима хоть и является аномальной, но не будет «вишневой» и «плюсовой», как прошлая, считают специалисты. «Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — „около нормы“ или „выше нормы“, — отмечал ранее Роман Вильфанд.

Погоду зимой 2019-2020 годов определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой — они проникали не только на европейскую территорию России, но и за Урал, а также в Азиатскую часть, рассказал метеоролог. Вильфанд уверен, что температуры во второй половине зимы будут слегка выше нормы — несмотря на это отклонения все равно будут менее аномальными, чем в прошлом году.

В целом за почти минувшие два месяца зимы в европейской части России действительно были аномальные перепады температур — от суровых для этих краев „сибирских морозов“, когда холодало местами до -27°C, до „европейской зимы“ под Новый год, когда столбики термометров стремились к нулю и положительным значениям. Стоит добавить, что в феврале синоптики предвещают стране похолодание и обильные снегопады.