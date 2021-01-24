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На могиле Юрского появился памятник спустя два года после его смерти 

Майк Габриелян 1 час назад
На могиле Юрского появился памятник спустя два года после его смерти
Фото: РИА Новости
На могиле Сергея Юрского установили «волшебный камень». Об этом в эфире НТВ рассказала дочь актера.
Памятник на Троекуровском кладбище появился спустя два года после смерти артиста.

«Мы искали волшебный камень, чтобы он был сделан природой. Задача практически невыполнимая. Но мы нашли его», — поведала Дарья Юрская.

На могиле установили камень-песчаник огромного размера. Надписи на нем сделаны рукой Юрского, который имел необычный запоминающийся почерк.
По словам Дарьи, на создание памятника потратили два года. Театр Моссовета предлагал помощь, но родные справились самостоятельно. Монумент установят ко дню памяти Сергея Юрского— 8 февраля.

«Я все время его помню. Он мне снится. Он здесь, со мной. Мне больно, как и было два года назад. Просто привыкаешь к боли», — сказала Дарья об отце.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Юрская рассказала, почему семья долго выбирала скульптора, камень и проект памятника.
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Общество , Дарья Юрская , Сергей Юрский , НТВ
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