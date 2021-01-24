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Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 7 42 минуты назад
Комаровский назвал способ снизить риск заражения COVID-19
Фото: globallookpress.com
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей.
По мнению медика, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является плохая вентиляция. Комаровский отметил, что лучшим решением станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.

"Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться", — резюмировал он.

Комаровский объяснил, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).

"Ниже тысячи единиц — там (в помещении. — Прим. ред.) можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать", — разъяснил врач.

По его словам, приобретение датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он также отметил, что будет целесообразно размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах, так как находящиеся там люди сразу смогут понимать, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.
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Общество , Евгений Комаровский
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