Комаровский назвал способ снизить риск заражения COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале , как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей.

По мнению медика, одним из основных факторов, влияющих на распространение инфекции, является плохая вентиляция. Комаровский отметил, что лучшим решением станет установка в закрытых помещениях специальных приборов, отслеживающих концентрацию углекислого газа.

"Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться", — резюмировал он.

Комаровский объяснил, что концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).

"Ниже тысячи единиц — там (в помещении. — Прим. ред.) можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать", — разъяснил врач.

По его словам, приобретение датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он также отметил, что будет целесообразно размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах, так как находящиеся там люди сразу смогут понимать, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.