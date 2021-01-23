Театр «Современник» отменил спектакли из-за массовой болезни актеров

Из-за неожиданной болезни актеров театр отменил сразу два вечерних спектакля «Фантазии Фарятьева» — на Другой сцене, и «Играем… Шиллера» — на Основной, — рассказывает «Комсомольская Правда».
Однако, к сожалению, не только нездоровье членов труппы отрицательно сказалось на театральном сезоне.
Спектакль «Папа» по пьесе француза Флориана Зеллера с Сергеем Гармашем в главной роли здесь больше не играют из-за ухода актера.
На начало февраля была запланирована премьера «Мамы» того же автора, но непонятно, состоится ли она. Возникла проблема с артистами, приглашенными театральным агентством.
Остановились репетиции спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. Звезда заболела ковидом. Впрочем, и сама пьеса уже вызывает у руководства театра сомнения.
Безусловно, потеря двух ведущих актеров — Гармаша и Ефремова — серьезно подкосила «Современник».
Театру придется всерьез обновлять репертуар, чтобы удержать зрителя. Ну и сюрпризы от пандемии тоже никто не отменяет.
Как ранее писал «Рамблер», поскольку после приговора договор с Ефремовым уже не будет перезаключен, в репертуар «Современника» нового сезона не войдут спектакли «Анархия», «Амстердам» и «Не становись чужим», где Ефремов играл главные роли. Дублера у него в этих постановках не было