Театр «Современник» отменил спектакли из-за массовой болезни актеров

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Из-за неожиданной болезни актеров театр отменил сразу два вечерних спектакля «Фантазии Фарятьева» — на Другой сцене, и «Играем… Шиллера» — на Основной, — рассказывае т «Комсомольская Правда».

Однако, к сожалению, не только нездоровье членов труппы отрицательно сказалось на театральном сезоне.

Спектакль «Папа» по пьесе француза Флориана Зеллера с Сергеем Гармашем в главной роли здесь больше не играют из-за ухода актера.

На начало февраля была запланирована премьера «Мамы» того же автора, но непонятно, состоится ли она. Возникла проблема с артистами, приглашенными театральным агентством.

Остановились репетиции спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой. Звезда заболела ковидом. Впрочем, и сама пьеса уже вызывает у руководства театра сомнения.

Безусловно, потеря двух ведущих актеров — Гармаша и Ефремова — серьезно подкосила «Современник».

Театру придется всерьез обновлять репертуар, чтобы удержать зрителя. Ну и сюрпризы от пандемии тоже никто не отменяет.