Малышева назвала последствия потери обоняния трагическими

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии.

По ее словам, этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.

"В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил — ничего не знала!" — отметила Малышева.

При потере обоняния врач посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов.

В качестве методов лечения этого недуга телеведущая предложила следующее:

—Промывать нос два раза в день;

—Использовать спреи для носа с гормонами утром и вечером.

Малышева также рекомендует для восстановления обоняния дважды в день делать обонятельную тренировку. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.