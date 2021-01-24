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Малышева предупредила о трагических последствиях потери обоняния 

РИА Новости и ещё 2 49 минут назад
Малышева назвала последствия потери обоняния трагическими
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram, что потеря обоняния из-за коронавируса может стать причиной трагедии.
По ее словам, этот симптом заболевания стоил жилья олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Дарье Шкурихиной.

"В результате у нее на Рождество сгорела квартира, так как она даже не почувствовала запах дыма. Пока дым не повалил — ничего не знала!" — отметила Малышева.

При потере обоняния врач посоветовала установить дома датчики для угарного газа, а также проверять срок годности продуктов.
В качестве методов лечения этого недуга телеведущая предложила следующее:
—Промывать нос два раза в день;
—Использовать спреи для носа с гормонами утром и вечером.
Малышева также рекомендует для восстановления обоняния дважды в день делать обонятельную тренировку. В частности, следует вдыхать запахи гвоздики, розы, цитрусовых и эвкалипта.
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