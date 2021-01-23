Голикова сочла недопустимым введение ковидных паспортов 

Ковидные паспорта ограничат передвижения людей. Это недопустимо, поэтому вводить подобные документы нельзя. Так считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Ее цитируют «Вести».
«Не все страны могут предоставить возможность вакцинации, не все страны располагают тем арсеналом, который имеет, например, Россия, и любого рода паспорта ограничивают международное просто передвижение людей, что, на наш взгляд, является сейчас недопустимым», — сказала чиновница.
Она отметила, что в ряде российских регионов захотели ввести некие региональные документы, которые служили бы допуском на большие или общественно значимые мероприятия.
«Мы поговорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов», — заявила Голикова.
По ее словам, паспорт у россиян только один, а вакцинация носит добровольный характер. Людей нельзя принуждать делать прививки. Однако они жизненно важны, поскольку «соотношение последствий после болезни и необходимость вакцинации очевидна».
Ранее «Рамблер» сообщал, что против ковидных документов выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Юристы также считают идею «паспортов вакцинации» сомнительной.