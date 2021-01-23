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Голикова назвала основную версию происхождения COVID-19 

BFM.RU и ещё 3 13 минут назад
Голикова назвала летучих мышей наиболее вероятной версией происхождения COVID-19
Фото: ТАСС
Исследования по определению источника происхождения COVID-19 продолжаются, однако самой вероятной версией по-прежнему остаются летучие мыши. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Самая близкая версия — это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась — якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был», — сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что знания о COVID-19 пополняются «практически ежеминутно», назвав «небывалым» всплеск развития науки в этом направлении в 2020 году.
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